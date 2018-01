O que levar e o que trazer da Austrália

Anel para o pé Como todo mundo anda de chinelo no litoral, as mulheres sempre usam anéis nos dedos dos pés e tornozeleiras. Toda feirinha de praia vende. Um charme

Penduricalhos típicos

Bons bumerangues, para jogar ou pendurar na parede, não são baratos, mas sempre há uma lojinha do estilo 1,99 no caminho com opções baratinhas para fazer uma graça

Foto com bichinhos

Nos zoos, é fácil fazer uma foto alimentando cangurus ou abraçando coalas. Irresistível

O que levar

Roupa de praia Biquíni ou sunga, canga, sandálias, vestidos e bermudas. Coloque na mala também uma blusinha para a noite (ou um moletom) - em alguns dias, venta bastante

Cuidados com o sol

O buraco da camada de ozônio atinge a Austrália. Por isso, apesar do clima praiano, redobre a proteção solar. Abuse dos chapéus, óculos escuros, bloqueadores solar e labial

Entretenimento a bordo

O voo é longuíssimo. Encha seu iPod de músicas, leve quantos livros achar necessário