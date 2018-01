O que levar

Os raios do sol refletem na neve e queimam a pele.

Fator 30 é o mínimo

Óculos escuros

Nem tente sair na neve sem eles. Há quem prefira usar lentes coloridas, que ajudam a identificar as oscilações da pista na sombra

Calçado antiderrapante

As estações costumam ter calçados para alugar. Mas uma bota de trekking dá conta do recado. Se for impermeável, melhor

Luvas

Imprescindíveis, especialmente para se levantar dos inevitáveis tombos. Prefira as próprias para esqui