O que levar O que trazer

Será impossível passar por tantas vinícolas e não trazer sequer uma garrafinha de

vinho para casa. Algumas delas também produzem azeites deliciosos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roupas e acessórios

Apesar do preço salgado, não dá para resistir à profusão de lojas do centro de Melbourne - especialmente as de designers locais

Kit trilha

Para caminhar na Great Ocean Walk, vá vestido em camadas. Roupas de dry fit e tênis (ou botas de caminhada) confortáveis, boné e cantil são indispensáveis

Kit meteorológico

O clima de Melbourne é tão caprichoso quanto o de São Paulo. Guarda-chuva e casaco devem estar à mão