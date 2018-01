O que levar O que trazer

Em Odense, tudo gira em torno de Hans Christian Andersen - não faltam livros do autor, em diversas versões. Mas vai ser difícil encontrar uma em português. Na cidade há também lojinhas com brinquedos antigos - um charme. Em Copenhague, invista no Lego

Para adoçar a vida

A bala de alcaçuz faz sucesso em todo país, pura ou coberta de chocolate. Você compra em potinhos - fácil de levar na mala

Se esfriar

A partir de setembro,

quando começa o outono,

o vento gelado se torna uma constante. Coloque

na mala um bom casaco, cachecol, luvas, gorro e

botas (de preferência,

impermeáveis)

Se esquentar

O verão não chega a ter

temperaturas tropicais,

mas é possível usar bermudas, camisetas e vestidos. Só não esqueça o guarda-chuva: os meses quentes são chuvosos