O que levar O que trazer

Na sede do Projeto Tamar, uma loja vende itens engraçadinhos, como tartaruguinhas de pelúcia, camisetas e outros objetos. Além de as peças serem bacanas, você ainda contribui para a preservação dos animais

Artesanato

A Vila dos Remédios conta com uma feirinha de artesanato, realizada sempre aos sábados, das 18 às 23 horas, mas apenas entre os meses de julho a março. Outra opção é a Arte Noronha, lojinha com peças de vários artesãos da região, próximo ao Terminal Turístico do Cachorro

Na água

Snorkel e máscara serão seus companheiros inseparáveis em Noronha

Na terra

Caminhar é preciso - trilhas e mais trilhas estarão no seu caminho. Boné e tênis são imprescindíveis. Coloque a Havaianas na mochila, com protetor solar e uma garrafinha d'água

Na memória

Vale investir em uma caixa-estanque ou acessório que permita à sua câmera fazer fotos subaquáticas. Se não for possível, ao menos compre o CD de imagens da escola de mergulho