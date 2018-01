O que levar O que trazer

O chocolate escandinavo, particularmente o da Noruega, é considerado um dos melhores do mundo. Free shops de aeroportos como os de Oslo e Copenhague costumam ter convidativas ofertas do produto

Porcelana

A porcelana real dinamarquesa, ícone de elegância, pode ser encontrada a preços interessantes no comércio de Copenhague. Para bolsos mais recheados, a Stroget - maior calçadão comercial do mundo, com 3,2 quilômetros - tem casas de porcelana com o selo oficial da família real

O básico

No verão, as temperaturas são baixas para os padrões brasileiros, mas o sol brilha forte e por muitas horas durante o dia. Os escandinavos costumam aproveitar a estação para ficarem vermelhos. No caso de turistas, melhor evitar

Cartão de crédito

O dinheiro de plástico é

aceito até em barracas de mercados ao ar livre, tanto na Dinamarca quanto na Noruega. Lembre-se que os dois países estão fora da zona do euro e os estabelecimentos normalmente relutam em aceitar moeda

estrangeira