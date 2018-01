O que levar O que trazer

Além das lojinhas de museu e os onipresentes artesanatos, produtos feitos com a seiva de maple, a árvore-símbolo do Canadá. Alces estão por toda a parte - ao menos desenhados em souvenirs e camisetas

Barganhas

Que tal comprar uma

segunda mala para trazer as barganhas encontradas no país?

Para se conectar

Smartphone ou tablet para aproveitar os diversos pontos com wireless gratuito espalhados pelo país: trens, bares, restaurantes, hotéis... Só não esqueça o adaptador para a tomada - toda a tecnologia vai por água abaixo sem energia. Câmera fotográfica, logicamente, é essencial

Para se proteger

Filtro solar é sempre fundamental, principalmente

para quem vai ao país no verão - as temperaturas, ao contrário do que se imagina, podem ultrapassar os 30 graus. E não esqueça o

repelente: os mosquitos não dão trégua