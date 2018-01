O que levar O que trazer

Contrariando o nome, os melhores chapéus panamá são produzidos no Equador, feitos à mão com palha toquilla. Pergunte a um local (não vendedor) como escolher um bom modelo. Podem demorar de dois a 40 dias para ficarem prontos e custam a partir de US$ 10

De presente

A tágua é uma semente conhecida como marfim vegetal e vira belos colares, brincos e anéis. Em Otavalo é possível encontrá-la com belos itens de lã de alpaca

e lhama

No bolso

Protetor solar é amigo de todas as horas, seja no mar de Galápagos ou nas alturas de Quito. Embora o repórter não tenha sofrido, recomenda-se sempre um bom repelente. Binóculos podem ser bem-vindos

No corpo

Em Galápagos, a ordem é evitar cores berrantes porque assustam os animais fofos e atraem os insetos. A pedida são cores neutras e frias, como os famosos trajes cáqui. Uma papete confortável substitui tênis em algumas trilhas