O que levar O que trazer

O bolo de rolo, espécie de rocambole de massa fininha, é vendido tanto em Alagoas como em Pernambuco. Os biscoitos de Maragogi, que parecem sequilho, são tradicionais - e deliciosos

Artesanato

Famosos no Gunga, os irmãos Josué, Marcelo e Chrystiano vendem garrafas com areia colorida há 18 anos - eles só usam a areia que cai no chão. Em Maceió, vá ao Pontal da Barra para comprar renda de filé

No carro

Água para se hidratar durante a viagem, toalha para não molhar o banco depois das paradas para banho de mar. Além do GPS, um bom mapa é sempre útil

Na mochila

Você já sabe: protetor solar é companheiro para todas as horas (até mesmo dentro do automóvel). Com o próprio snorkel você aproveita melhor a visita às piscinas naturais. Dinheiro trocado é útil para a fundamental água de coco na praia