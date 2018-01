O que levar O que trazer

Para entender ao menos as estações de metrô e os endereços, ande com a tradução do alfabeto cirílico

No corpo

Vista-se em camadas: museus e restaurantes pedem (ou exigem) que sejam retirados jaquetas e sobretudos. Sem uma blusa de lã, o frio será inevitável

Na mente

Leve muita paciência. A burocracia russa é capaz de surpreender até

mesmo os viajantes mais experientes

Vodca

Nos supermercados, há no mínimo 20 rótulos desse totem russo. Por menos de R$ 20 compra-se algo de qualidade. Vá de Zyr, Decanter, Russian Standard. Vários dos rótulos estão apenas em russo. Use seu tradutor de alfabeto.

Matrioshkas

Também chamadas de babushkas, são ultratípicas. Em Moscou, uma com cinco peças, acabamento simples e 18 centímetros custa menos de R$ 30. Há versões com detalhes de todos os tipos (até diamantes)