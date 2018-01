O que levar, o que trazer

Sempre seco

O caso de Belfast não é tão dramático quanto o de Dublin e Londres, mas a chuva pode sim ser uma constate durante sua visita. Vá munido de capa ou guarda-chuva

Na palma da mão

Leve um guia básico no seu celular. O aplicativo GoToBelfast (para iPhone) traz dicas de restaurantes, atrações e um pouco da história local

What??

Pois é, o sotaque dos locais é mesmo difícil de ser compreendido. Pela curiosidade (ou auxílio) há dicionários de inglês da Irlanda do Norte no aeroporto

O que trazer

Frescos e locais

Dá vontade de provar pães, bolos e as várias opções de berries no St. George's Market. Se não der para encaixar tudo na mala (as geleias vêm embaladas para viagem), vale levar algo para o hotel

Cheers!

A fábrica original está em Dublin, mas há lojas da Guinness em Belfast. É a chance de garantir caneca, camiseta, abridor, toalha...

Todas as versões

O museu Titanic também não decepciona nos souvenirs. Há óbvias miniaturas do navio, patos de banho temáticos, chocolates, livros didáticos e históricos