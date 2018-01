O que posso fazer durante a viagem?

Claro que a lista fica muito maior do que o tempo que você tem. A forma de cortá-la é buscando informações e fotos dos lugares, para eliminar o que for muito parecido. No exemplo da França, a Catedral de Chartres (a sudoeste de Paris) pode eliminar a de Reims (no sentido exatamente oposto): ambas são medievais e construídas em estilo gótico.

Pesquise sobre quantos dias ficar em cada cidade de parada e faça nova seleção para cortar o que não couber, sem esquecer que cada deslocamento consome tempo. Organize o roteiro em círculo, evitando idas e vindas. Assim, se você quiser combinar Paris com Estrasburgo, no extremo leste da França, verá uma cidade bem alemã em pleno território francês e ainda pode passar por Nancy, que tem uma maravilhosa praça que é patrimônio da Unesco e onde quase tudo é banhado a ouro, e ainda pode passar por Reims para ver a catedral gótica (Chartres fica fora).

Quanto ao ponto alto da viagem, o lugar que você mais quer ver, quanto antes ele aparecer no roteiro, melhor. Em viagens longas você vai cansando com o passar do tempo e fica mais desatento (e com preguiça).

