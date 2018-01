O que trazer O que levar

Você terá vontade de levar para casa algumas garrafas do Chile ou da Argentina. No entanto, os melhores rótulos podem custar caro nas estações. Prefira comprá-los em Santiago ou no aeroporto: há uma loja de vinhos próxima ao embarque internacional. Na Argentina, há também os inevitáveis alfajores

Roupa de esqui

Se quiser investir no esporte, compre lá calça impermeável, jaqueta e óculos específico nas lojas especializadas

Kit solar

Os raios do sol refletem

na neve e queimam a pele.

Fator 30 é o mínimo.

Nem tente sair sem

óculos escuros

Kit pés

As estações costumam ter

calçados para alugar, mas

uma bota de trekking impermeável dá conta do recado.

Capriche nas meias grossas

Kit mãos

Luvas próprias para esqui farão diferença na hora de levantar da neve