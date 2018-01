O que você precisa saber antes de ir

Como ir

De Cuiabá a Nobres, são 2h de carro; para a cidade de Chapada dos Guimarães, gasta-se 1h. Vale alugar carro para ter mais mobilidade entre os destinos, mas há a possibilidade de contratar traslados para os passeios.

Quando ir

A estação seca, de maio a setembro, tem dias ensolarados e temperaturas quase sempre altas, mas as cachoeiras têm menor volume d’água. De outubro a abril, o calor é forte, e a chuvas, diárias.

Passeios

A Confiança Turismo oferece tours para os principais destinos do Estado, com guia e traslado, e saídas em grupo ou individuais. Na Companhia da Aventura, os roteiros privilegiam o contato com a natureza, com trilhas, rafting e outras atrações. Em Nobres, o site do Sesc lista as agências locais.