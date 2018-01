O que você precisa saber para ir a Alter do Chão

Vale a pena ir em julho? Normalmente, em julho as águas do Rio Tapajós ainda estão muito altas e a Ilha do Amor – o banco de areia em frente à vila que aparece durante os meses da vazante – pode estar submersa. Este ano, no entanto, a falta de chuvas não chegou a cobrir totalmente a ilha, e pelo menos metade das barracas já está funcionando. Há outras faixas de areia descobertas ao longo do Tapajós – incluindo a Ponta do Pindobal, uma das mais procuradas, que está a meia hora de lancha da vila. Em anos de chuva regular, as praias do Tapajós aparecem em agosto e podem ser curtidas até janeiro, quando começa a chover de novo.

Como se chega? A rota mais curta para quem sai do Sudeste ou do Sul é via Brasília, de onde a Latam voa direto a Santarém em 2h30. A rota mais comum é via Belém (1h10 de voo). A viagem também pode ser estendida a Manaus (1h20 de voo). No aeroporto de Santarém, a cooperativa de taxistas cobra R$ 120 até Alter do Chão, mas você pode baixar esse valor para R$ 90 se combinar um transfer com sua pousada. Para quem quer chegar de maneira roots, Santarém está a 36 horas de barco de Belém e 48 horas de Manaus.

Onde se hospedar? Nem a badalação dos últimos anos conseguiu ‘gourmetizar’ a hospedagem. A luz branca impera. O hotel mais estruturado ainda é o Belo Alter, numa praia privativa no Lago Verde, com piscina e bom restaurante. A pousada mais charmosa é a do Tapajós, que tem quartos privativos e coletivos. A três quadras da beira-rio, a pousada Sombra do Cajueiro tem um quintal irresistível.

Quanto custa passear? Os roteiros dos passeios de lancha combinam praias do Tapajós com alguma experiência de floresta – pode ser um passeio por igapós ou uma visita a uma das comunidades da Flona, a Floresta Nacional do Tapajós. Nas agências, os passeios em grupo custam a partir de R$ 100 por pessoa, dependendo do número de passageiros; informe-se sobre quais saídas estão programadas para a sua estada. Você também pode combinar os passeios diretamente com os barqueiros, na orla. Uma lancha inteira pode ser negociada entre R$ 250 (na baixa temporada) e R$ 600 (na altíssima temporada).