O rei das viagens perdulárias:'Às vezes, o caro sai barato'. Ilustres, vocês sabem que eu sou o primeiro a incentivar que se abra a carteira em viagem. Mas estou chocado com a notícia de que existem brasileiros dispostos a gastar entre US$ 150 e US$ 280 na ceia de réveillon em Buenos Aires. Como assim? Em noites normais, é impossível gastar mais do que US$ 50 por pessoa num jantar. O conselho: jantem no melhor restaurante que puderem no dia 30 (na Casa Cruz, por exemplo). No dia 31, um champanhezinho já está de bom tamanho"