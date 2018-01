O simpático palco da 'Pequena Miss Sunshine' A Kombi branca e amarela da família Hoover faz a curva na freeway e segue em direção ao hotel onde ocorre o concurso de beleza infantil do filme Pequena Miss Sunshine (2006). E nós acreditamos que eles chegaram a Redondo Beach, ao sul de Santa Monica. Na verdade, as cenas finais do longa foram rodadas em Ventura, no caminho entre Los Angeles e Santa Barbara. O hotel que o filme mostra a partir da rodovia (a Highway 1) é o Crowne Plaza da cidade. E o píer onde conversam Dwayne e Frank, o irmão e o tio problemáticos da menina Olive, enquanto as crianças desfilam lá dentro, fica bem em frente: é o histórico San Buenaventura Píer, inaugurado em 1872 - 140 anos atrás, portanto -, um dos principais pontos turísticos da cidade.