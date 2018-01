O som da música na austríaca Salzburgo

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Julie Andrews, hoje com 75 anos, fez outros trabalhos depois de interpretar a atrapalhada e adorável Maria, inclusive uma sitcom com seu nome, em 1992. Christopher Plummer, que está com 80, já era famoso e respeitado na época - durante décadas, renegou o Capitão Von Trapp. Nem por isso A Noviça Rebelde, um dos musicais arrasa-quarteirão mais assistidos da história do cinema, deixou de arrebatar fãs ao longo dos anos.

Sorte de Salzburgo, a cidade no oeste da Áustria onde viveu a família Von Trapp da vida real e que, desde as filmagens, lucra com o turismo temático em torno da história. Com os 45 anos do lançamento do longa, comemorados na semana passada, há mais um motivo para embarcar em um tour embalado pelas doces canções que o cinema tornou célebres.

O passeio guiado ( € 37 por pessoa) mostra as locações, praticamente intocadas, a partir do Mirabell Gardens, ponto de encontro dos turistas. No jardim do século 18, entre canteiros floridos e árvores cuidadosamente podadas, Maria e as crianças cantaram o Do-ré-mi.

O Castelo Leopoldskron, parada seguinte, emprestou cômodos como o salão veneziano à casa Von Trapp da ficção. Do castelo seguinte, o Hellbrunn, o diretor Robert Wise aproveitou a fachada. Mas os visitantes devem explorar mais do palácio construído no século 17 pelo príncipe-arcebispo Markus Sittikus. Como adorava pregar peças em seus amigos, o nobre colocou em prática ideias como o palco em miniatura onde bonecos se mexem ao som de uma canção. Encantado, você chega perto - e toma um banho inesperado.

O convento onde Maria viveu como noviça, o Nonnberg, faz parte do tour. É a abadia mais antiga da Europa alemã. Os turistas são levados também à Igreja Mondsee, onde ela e o capitão se casam. O passeio inclui ainda o belíssimo Lago Fuschl, onde foi filmada a sequência inicial do filme. A mesma paisagem de montanhas e lagos alpinos que encantou a noviça.

