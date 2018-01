O sonho do seu pai em formato pacote de férias

Pilotar uma Ferrari vermelha pelas estradas italianas ou fazer parte da tripulação de um MIG, na Rússia. Encarar o lado radical do Egito ou se aventurar por aqui mesmo, em Mato Grosso. Selecionamos seis experiências que levam a fama de ser sonhos de consumo masculino. A mais barata cabe em qualquer orçamento: R$ 65, fora o transporte aéreo e a hospedagem. E a mais cara, bem... A mais cara talvez tenha de ficar para o próximo Dia dos Pais.

Mato Grosso radical

Ideal para quem quer uma folga da rotina urbana, essa experiência é uma das 200 que compõem a caixa vale-presente Aventura, da Smartbox (smartbox.com). As atividades são realizadas em uma fazenda perto de Cuiabá, cercada por natureza. Para começar bem, tirolesa. Depois, cavalgada e ducking no Rio Tenente Amaral. Por R$ 65. Hospedagem e aéreo ficam por conta do visitante. A passagem de ida e volta custa cerca de R$ 280, saindo de São Paulo, e o hotel mais indicado é o Taba (R$ 55 por pessoa, em quarto duplo), próximo das atividades.

Mergulho em Noronha

Se ficar submerso nas águas transparentes do arquipélago de Fernando de Noronha é o sonho do seu pai, invista no pacote de quatro noites da Freeway Diving (freewaydiving.tur.br), com direito a três saídas - dois mergulhos em cada -, guia, cilindro e lastro. Por R$ 2.824.

Vinho na África do Sul

Apreciadores de vinho costumam ter a África do Sul em sua lista de viagens. Neste roteiro de seis noites estão vinícolas de Stellenbosch, considerada a capital vinífera do país, Paarl, Franschhoek e Constantia. Para melhorar, paradas em Cidade do Cabo e Wellington, além de hospedagem cinco-estrelas. Por US$ 4.845, em apartamento duplo. Na Queensberry (queensberry.com.br).

Voo de MIG na Rússia

Com este pacote-presente seu pai vai até a Rússia voar por meia hora num caça de verdade, o MIG 29. Tempo suficiente para o piloto caprichar em manobras alucinantes, ultrapassando os 350 quilômetros por hora. Antes de encarar o desafio, o turista participa de um treinamento e, depois de voar, leva para casa um CD com fotos e vídeos. Inclui 4 noites em hotel cinco-estrelas de Moscou, com pensão completa. Por US$ 33.134, na Imaginare (guiadeexperiencias.com.br).

Aventura no Egito

Junte fôlego para ir além das pirâmides e dos passeios de camelo. O pacote leva a atrações de norte a sul do país, incluindo um tour de feluca (veleiro egípcio) pelo Rio Nilo, de onde é possível apreciar um pôr do sol entre as dunas do Saara. Também convida os pais mais aventureiros a desbravar as areias do deserto a bordo de um veículo 4X4, além de levar até Ras Mohammed, um dos melhores locais de mergulho no Mar Vermelho. São 11 noites, com café, e passeios incluídos. Por US$ 5.900, na B360 (b360travel.com).

De Ferrari pela Toscana

Impossível não se sentir um cara muito poderoso. São oito dias conduzindo uma Ferrari pelos 800 quilômetros que separam Roma de Milão. Com um dia em Maranello, sede da fábrica, da escuderia de Fórmula 1 e do Museu da Ferrari. Também inclui visita guiada em Roma e Florença. A hospedagem é sempre em cinco-estrelas, com café. Por US$ 15.800, na Tereza Ferrari Viagens (terezaferrariviagens.com.br).P