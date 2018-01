O trecho mais luxuoso do Bósforo

O tradicional bairro de Besiktas, no lado europeu do Estreito de Bósforo, há muito traiu sua vocação operária. As ruas por onde antes circulavam pescadores e motoristas de táxi em dia de folga estão modificadas, ganharam ares cosmopolitas. Em vez de barraquinhas de verdura e tabacarias, agora abrigam lojas de grifes como Marc Jacobs, Jimmy Choo e Jean-Georges Vongerichten. O coração de toda essa metamorfose é o histórico Akaretler Row Houses, conjunto de casas geminadas construídas no século 19 para abrigar os funcionários de um sultão. Até dez anos atrás, os imóveis estavam absolutamente degradados. Em 2005, no entanto, Serdar Bilgili, empresário e antigo presidente do clube de futebol Besiktas, comprou e transformou o complexo em uma das áreas mais modernas de Istambul, com apartamentos de luxo, grifes internacionais e cafés elegantes. No centro do conjunto está o recém-inaugurado W Hotel, o primeiro da luxuosa rede americana na Europa. O lobby tem paredes espelhadas e, no terceiro andar, o visitante encontra o restaurante Spice Market, do prestigiado chefe Jean-Georges Vongerichten. Não muito distante dali, você vê o tão esperado Four Seasons Bosphorus, onde as diárias variam entre simplesmente caras e estratosféricas. Antes de o hotel abrir as portas, em junho, socialites se engalfinharam pela honra de ser a primeira a se casar no terraço de frente para o mar. Os pombinhos vencedores foram Selim Hamamcioglu, herdeiro de uma família de construtores, e Marcella Batista, brasileira e igualmente abastada. Alguns dos convidados certamente compraram seus ternos e saltos altos nas lojas de grife da vizinhança. Não há apenas uma, mas duas unidades Marc Jacobs em Akaretler Row. Nas vitrines, os cobiçados acessórios da marca são expostos como se fossem jóias da coroa do Império Otomano. No outro bloco, a loja da Jimmy Choo, onde um simples sapato de salto preto custa mais de 400. Para combinar, restaurantes refinados. Um dos melhores é o 1897 Konyali, que serve bem apresentadas versões de clássicos turcos. Caso da salada com molho de framboesa e carneiro com frutas secas e frescas. W Hotels: www.whotels.com Four Seasons: www.fourseasons.com 1897 Konyali: www.1897konyali.com