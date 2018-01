Obra-prima na web O site do Museu do Prado (www.museodelprado.es), em Madri, conta com uma ferramenta que aproxima o público das principais peças de seu acervo. Clique no ícone 15 Obras Maestras para ampliar telas como o Jardim das Delícias, de El Bosco. A tecnologia é a mesma usada no Google Earth e permite ver até as pinceladas dadas pelo artista.