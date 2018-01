Obras-primas e raridades no museu dos automóveis

Com um total de 650 carros, 450 deles ainda funcionando, além de motos, barcos e bicicletas, o acervo conta a história do automóvel por meio de peças raras. Em 20 anos, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham visto a coleção, dividida em três partes: aventura, corrida e obras de arte.

Para onde quer que se vire no imenso salão há um carro diferente e cheio de história. Dos seis exemplares do Bugatti de 1929 existentes em todo o mundo, dois estão no museu. O primeiro Fusca fabricado pela Volkswagen, na Alemanha, também faz parte do acervo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Logo na entrada, um funcionário explica que a enorme fotografia de uma mulher estampada em uma parede é homenagem à mãe dos colecionadores Fritz e Hans Schlumpf. Conta a história que eles eram empresários têxteis, bem sucedidos, apaixonados por carros e que não mediam esforços para aumentar a coleção. A extravagância financeira dos irmãos Schlumpf teria culminado numa crise que levou a empresa à falência e, desde então, o acervo passou a ser mantido por parcerias público-privadas. O ingresso para ver a coleção custa 11.