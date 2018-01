Observar animais ou se sentir um tripulante

Mas, se as condições climáticas permitirem - e geralmente permitem -, as possibilidades de atividades e passeios são de compensar qualquer risco. Do Paratii 2, os turistas poderão chegar a praias remotas em botes, mergulhar, esquiar e acampar - até andar de caiaque está em estudo. Nos tours, estão quase garantidos os encontros com pinguins, focas, leões-marinhos e, com sorte, baleias jubarte, minke ou orcas. Certo mesmo é o traçado de navegação estipulado.

Dorian Bay, onde Klink enfrentou o inverno sozinho entre 1989 e 90, é a primeira parada e dali podem sair botes que cruzem os penhascos de Lemaine Channel e passem por Port Lockroy e sua antiga base britânica, Pleneau Island e Damoi Point. De lá, o Paratii 2 segue para a Ilha Galindez, onde fica a estação ucraniana Vernadsky, e locais a serem escolhidos: Paradise Bay, o arquipélago Melchior, Deception Island e Half Moon Bay.

Durante a viagem, todos poderão se sentir um pouco tripulantes, ajudando nas manobras, na previsão meteorológica, na cozinha e no reconhecimento dos animais - Amyr Klink diz que essa é uma parte bem divertida e costuma render competições de fotografias. "Sempre surge uma habilidade que você não esperava." / ARYANE CARARO