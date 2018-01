Ofertas online para economizar em libras

Jessica Donati / LONDRES, THE NEW YORK TIMES,

Garantir refeições baratas em Londres agora está mais fácil - assim como conseguir diárias promocionais em hotéis, tíquetes de cinema com preços camaradas e serviços de beleza por menos libras. Na disputa por clientes, as empresas vem criando maneiras criativas de cair nas graças do público. Para aproveitar, tudo o que você precisa é de uma conexão com a internet e acesso a uma impressora.

Para começar, pesquise as tentadoras ofertas listadas na categoria "restaurantes". Os internautas mais antenados podem economizar até 50% em refeições variadas, de hambúrgueres na versão gourmet a refinados pratos da cozinha francesa.

Outro ótimo lugar para procurar pechinchas é o toptable.com. Você pode fazer a reserva no restaurante que escolher - ou seja, aquele com o melhor custo-benefício - pelo próprio site. No cardápio de bons negócios, refeições em casas com estrelas Michelin, café da manhã com champanhe (dois pelo preço de um) no aclamado St. Pancras e centenas de vouchers que dão até 50% de desconto.

Com as crianças. Uma vez alimentado, é hora de pensar na diversão. Pode ser teatro, cinema ou mesmo o circo. Para tanto, vá direto para o offers.co.uk e clique em "going out". Há uma oferta incrível de musicais, filmes e até para sair com as crianças - seja para parques de diversões ou mesmo ao zoológico.

Já se sente como se tivesse ganhado um prêmio? Imagine depois de marcar um tratamento de 1 hora no salão de beleza do London College of Beauty Therapy, no centro da capital inglesa. Você pode optar por massagens e terapias variadas por apenas 15 libras (R$ 40). Ainda na linha de embelezamento, siga para o cheapsmell.com para conseguir perfumes e cosméticos de várias marcas a preço de custo.

Alguns sites, por outro lado, oferecem promoções relâmpagos, com vouchers que precisam ser usados em 24 horas, como o livingsocial.com. Ali, você encontra de tudo (mesmo): de tratamentos para o cabelo até lipoaspiração.

Para combinar com o novo look, vale renovar o guarda-roupa. O vouchercodes.co.uk também oferece cupons de desconto em lojas como Debenhams, New Look, Gap e até nas ousadas lingeries Ann Summer.

Do jeito antigo. Ok, também é possível encontrar pechinchas fora do computador. O TK Maxx oferece peças de designers cobiçados com descontos que chegam a 60% (ou mais, se você tiver paciência suficiente para garimpar entre infinitas araras de roupas).

