Ofertas tentadoras, a um clique de distância

Aquela viagem sonhada teve de ser adiada porque as diárias dos hotéis não cabem no seu bolso? A solução pode estar a um clique de distância. Cada vez mais opções de hospedagem (e passeios) invadem os sites de compras coletivas e fazem a festa dos viajantes.

A estudante Aline Albertini, de 22 anos, faz parte desse grupo de compradores virtuais. Na primeira visita ao site Clube Urbano (do americano Groupon), ela comprou duas diárias em uma pousada de Ilhabela (SP). Conseguiu um desconto de mais de 50%: vai pagar o total de R$ 230, ao invés dos R$ 460 do preço original. Segundo ela, foi um amigo quem indicou o site. "Geralmente, encontro descontos de mais de 60%."

A mania dos sites de compras coletivas começou nos Estados Unidos, há cerca de dois anos, e desembarcou por aqui há oito meses. Não demorou muito para os mais antenados espalharem a novidade. Primeiro a entrar no ar no País, o Peixe Urbano começou com apenas dez ofertas, no Rio, e hoje oferece 700 em 24 cidades - tem, ao todo, mais de um milhão de usuários cadastrados. "Nossos clientes economizaram R$ 70 milhões em descontos", diz um dos sócios, Emerson Andrade.

Os descontos nas diárias dos hotéis e passeios turísticos (em um raio de até 300 quilômetros da cidade de origem) começaram a aparecer no site há cerca de dois meses. Moradora de São Paulo, a engenheira de pesca Silvana Pereira, de 41 anos, foi uma das que já aproveitaram as ofertas do Peixe Urbano. Comprou duas diárias em uma pousada de Campos do Jordão (SP), com um desconto de 60%. "Recebo as ofertas diariamente, por e-mail. Então fica mais fácil comprar. Os descontos são muito atraentes", afirma.

Silvana conta que faz tantas compras que até criou uma planilha para organizar as ofertas e as datas de validade. Afinal, é preciso mesmo atenção: todos os cupons de desconto têm uma data limite para serem usados.

"Quando a pessoa tem a oferta na mão, decide fazer passeios que queria há muito tempo", acredita Andrade. Como o famoso passeio de trem de Curitiba a Morretes, no Paraná, que apareceu recentemente por lá com 60% de desconto.

Engana-se quem pensa que apenas hotéis pouco conhecidos participam das ofertas. Há pouco tempo, o hotel-butique Villa Rasa Marina, em Búzios (RJ), ofereceu 52% de desconto em duas diárias para o casal. Assim, o preço inicial, de R$ 1.200, caiu para R$ 580. O próximo passo, segundo Andrade, é expandir a área de turismo, oferecendo viagens com pacotes incluindo passagem aérea.

Lembrança. Depois das férias, as fotos digitais vão se acumulando no computador. Que tal aproveitar uma oferta para revelar 60 fotos por R$ 6? O preço atraente levou o ClickOn - que integra o rol dos sites mais procurados pelos brasileiros, ao lado do Peixe Urbano e do Clube Urbano - a emitir mais de 41 mil vouchers da pechincha. "É um modelo de negócio muito poderoso, que leva o cliente do online para o offline", diz o presidente do ClickOn, Marcelo Macedo.

Segundo Macedo, a maioria dos cadastrados no site é de usuários de redes sociais virtuais, de 25 a 40 anos - 64% são mulheres. "Afinal, quem compra mais por impulso?", brinca.