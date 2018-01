Oito dias nos feriadões de setembro ou outubro

Estamos planejando uma viagem de 8 dias aproveitando um dos feriadões do segundo semestre – 7 de setembro ou 12 de outubro. Pensamos em quatro destinos: Mendoza (combinada com Torres del Paine), Terra do Fogo, Lençóis Maranhenses e Portugal. O que aconselha? (Graciela, São Paulo)

Mendoza é um excelente destino para quem pode emendar um feriado que caia na quinta-feira. Este ano são quatro feriados assim: Corpus Christi, 7 de Setembro, 12 de Outubro e 2 de Novembro. A oportunidade de viajar a Mendoza num desses feriados está no fato de quinta a domingo serem os dias em que a Gol voa direto entre São Paulo e Mendoza, evitando uma conexão em Buenos Aires. Quem aproveita esses voos tem a sexta, o sábado e o domingo de manhã para passear e visitar vinícolas.

Já a combinação de Mendoza com Torres del Paine não é muito conveniente. Seria preciso voar de Mendoza a Punta Arenas (com conexão em Santiago) e ainda rodar 3 horas até Puerto Natales. Ou voar de Mendoza a El Calafate (com conexão em Buenos Aires) e atravessar a Puerto Natales de ônibus. Outubro é melhor do que setembro para a Patagônia – mais tarde no ano seria ainda melhor, com temperaturas menos extremas. O ideal para quem tem 8 dias de férias e quer visitar Mendoza é combinar com Santiago (vá de ônibus ou avião) ou então esticar ao norte argentino, voando de Mendoza a Salta (conexão em Córdoba) e alugando um carro para passear até Cafayate e Quebrada de Humahuaca.

Assim como acontece com Torres del Paine, a melhor época para visitar a Terra do Fogo é o verão, entre dezembro e março. Em setembro a oferta de passeios será limitada, e os pinguins ainda não terão chegado. No feriado de outubro já vai dar para ver os primeiros pinguins. O melhor passeio da região são os cruzeiros da companhia Australis, que saem aos sábados de Punta Arenas, no Chile (voe via Santiago), vão a Ushuaia na Argentina e voltam por rotas diferentes pelos canais fueguinos, em circuitos de 7 noites. Há uma saída dia 7, conveniente para o feriado de 12 de outubro (australis.com).

Este ano está chovendo a contento nos Lençóis Maranhenses, então é possível que ainda haja lagoas cheias no feriado de 7 de setembro. No feriado de 12 de outubro a grande maioria já terá secado.

Portugal é um destino recomendável o ano inteiro. Em setembro o clima vai estar delicioso, ainda com um calorzinho, e sem o excesso de movimento do verão. Outubro também costuma ser agradável na Terrinha.