Oito dias por semana não são o bastante... Todo ano fãs do mundo inteiro se reúnem em Liverpool em agosto para celebrar os Beatles. O evento, batizado de Beatle Week (assim mesmo, sem o "s"), está na 28ª edição e conta com a apresentação de bandas cover, exposições, venda de souvenirs, palestras, passeios e muito mais. Para os fãs, nem se a semana tivesse oito dias - em referência à música Eight Days a Week - haveria tempo suficiente para tantas atrações. "A ideia de fazer a Beatle Week veio da necessidade crescente de facilitar o acesso aos visitantes que chegam a Liverpool em busca da cidade dos Beatles", disse Jon Keats, diretor do Cavern Club. "Hoje o evento se transformou numa das maiores indústrias da cidade." Segundo estimativas de Keats, todo ano aproximadamente 5 mil pessoas chegam de cerca de 40 países para acompanhar a programação da semana temática. A próxima Beatle Week já tem data: de 20 a 26 de agosto de 2014. Reserve ingressos com antecedência. / R.M.