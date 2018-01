Oito maneiras de entender a região

.

Reza a lenda que, quando Cristóvão Colombo chegou à região, em 1492, ficou maravilhado com o cenário, pontilhado de ilhas. Resolveu batizar o trecho com o nome de "Onze Mil Virgens", em referência à lenda de Santa Úrsula, que, ao lado de 11 mil servas, teria preferido morrer a se entregar aos hunos, no século 14. Na verdade, não são 11 mil, mas aproximadamente 60 ilhas - uma delas, com formato de uma mulher deitada, ganhou o nome de Virgem Gorda

O costume de beber rum, herdado dos piratas, se mantém. Os bares da rede Pusser's fabricam o próprio (garrafa a US$ 31), base para dois drinques típicos: bushwacker (frozen com Bailey, amaretto, vodca e leite de coco) e painkiller, com leite de coco e sucos de pinha, laranja e abacaxi

A melhor época para visitar as ilhas vai de novembro a junho. Evite ir entre julho e novembro, período de furacões. E no início de março: os springbreakers, estudantes de Porto Rico e dos EUA, aproveitam a semana de folga e transformam a tradicional calmaria em uma balada sem-fim

Depois de Colombo, as ilhas se mantiveram intactas por anos, até a passagem de sir Francis Drake, um dos corsários mais famosos da história - e nome de canal por lá. Herói para os ingleses, Drake era considerado um simples pirata pelos espanhóis

Além de Drake, vários piratas e corsários passaram por lá. Eles usavam o labirinto de ilhotas como refúgio ou esconderijo.Alguns são lembrados até hoje. Como o alemão Jost Van Dyke, que batizou a ilha onde viveu. Outro bastante conhecido, o temido Barba Negra - também chamado de Thatch -, nomeou a Great Thatch Island

Os alemães foram os primeiros colonizadores - eles chegaram à região em 1648. Mas já em 1672 as ilhas passaram a ser domínio da poderosa coroa britânica. Os Estados Unidos compraram parte do arquipélago em 1917, provocando a divisão em Ilhas Virgens Britânicas e Americanas. Hoje, as Ilhas Virgens são território dependente da Grã-Bretanha. O governo eleito localmente é responsável apenas pela administração interna e financeira

Simpáticos, os moradores das Ilhas Virgens adoram bater papo e são muito festivos. E esqueça os ônibus sisudos: tanto veículos escolares (como o da foto) quanto os que levam os turistas para cima e para baixo são customizados com pinturas divertidas

A mão inglesa é adotada nas ruas. Mas os carros são importados dos Estados Unidos e têm a direção na mão francesa. A moeda oficial, por sua vez, é o dólar americano. Que confusão!