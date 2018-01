Oktoberfest faz 200 anos O maior festival de cerveja do mundo ganhou uma retrospectiva. Montada no Stadtmuseum de Munique, a exibição conta a evolução do evento - que começou em 1810 como uma festa para comemorar o casamento do príncipe Luís I. Canecas e bancos de edições passadas e de sons originais das barracas, compõem a mostra. Até 31/10, ingressos a 6. Mais: stadtmuseum-online.de.