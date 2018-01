Olhar cotidiano sobre Trapani

Hoje, com 70 mil habitantes, tem um animado centro antigo, com ruas repletas de crianças, adolescentes, idosos, bicicletas e carros. Prefira caminhar pelo calçadão, com flores nas sacadas, mesas nas calçadas e várias lojas. Vale conhecer a Catedral de San Lorenzo (1635), a Purgatorio (século 17), o bairro judaico e andar pela rua próxima ao antigo mercado de peixe, que lembra um pouco o Malecón cubano.

Dali, a pedida é seguir para Erice, em um trajeto feito por uma estradinha de curvas acentuadas, que oferece mais de meia hora de paisagens espetaculares. Ou por um bondinho que acomoda até oito pessoas e que reduz para 11 minutos a apreciação da vista. O problema é que, com vento (e venta bem por lá), não dá para ir de bonde. / A.C.