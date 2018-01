Olinda depois da folia Começo. Foliões convictos considerarão a afirmação uma heresia. A quarta-feira de cinzas em Olinda tem jeito de começo - e não de fim. O dia que encerra o carnaval também marca o início do período mais agradável para se conhecer a cidade, quando as multidões deixaram as ruas do centro histórico e não existe mais o risco de um bloco qualquer servir como barreira intransponível entre você e a próxima esquina.