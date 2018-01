Olinda ganha novo centro de apoio ao turista

O carnaval ainda não chegou, mas uma das cidades mais festeiras do Brasil já se prepara para o período mais animado da alta temporada. Para atender a multidão de turistas nos próximos meses, a pernambucana Olinda abriu um novo espaço para auxiliar os visitantes. A Casa de Olinda, inaugurada no mês passado, é uma área multiuso. No local são realizados ensaios de carnaval e, em janeiro, serão abertas casas de câmbio e caixas eletrônicos - serviços que não existem no centro histórico da cidade. Para ajudar os estrangeiros, o local conta com atendentes bilíngües. A idéia é servir como ponto de apoio e dar uma primeira ajuda para quem chega e não sabe por onde começar explorar as atrações da cidade. Os serviços básicos, como orientação sobre atrações turísticas, mapas e guias, já estão disponíveis desde a abertura do espaço. E quem visitar o local, além de obter informações úteis, poderá conhecer um belo e preservado casarão histórico. A construção que abriga o novo centro conta com um amplo jardim, repleto de árvores, e um espaçoso terraço. Durante o carnaval, a Secretaria de Turismo planeja ampliar o horário de funcionamento em quatro horas. No feriado de fevereiro, a Casa de Olinda deve permanecer aberta das 9 às 22 horas. Casa de Olinda: Avenida Liberdade, 68, Praça do Carmo