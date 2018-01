Onde a música encontra a cultura popular Os afro-sambas de Vinícius de Moraes (na Fazenda Taquara), Leila Pinheiro (em Valença e Volta Redonda) e até os Beatles (Fazenda São Fernando) estão na programação do Festival Vale do Café, que, na 11ª edição, começa na terça-feira e vai até o dia 28, com 60 atrações. São 12 as fazendas participantes este ano, com ingressos (R$ 80) que incluem tour pela propriedade.