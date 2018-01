Onde comer e dormir nos Lençóis Maranhenses

Passear é fundamental, mas uma boa noite de sono e uma refeição saborosa fazem toda a diferença na vida de viajante.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pousada Encantos do Nordeste

encantesdonordeste.com.br

O espaço, de 15 mil metros quadrados, tem 28 chalés, piscina, salão de bem-estar e café da manhã à beira do Rio Preguiças. Toda a decoração, em harmonia com a natureza, é fruto da criatividade de seu dono, o paulista Edivaldo Ugarte. “Não queria nada de concreto. Construí a pousada em 19 níveis e o restaurante (Bambaê) todo aberto, com meia parede apenas”, conta.

São duas categorias de quartos, com preços de R$ 270 a R$ 358. Como a pousada funciona também como agência de viagens, oferece roteiros personalizados a seus hóspedes, incluindo serviço de transfer a partir de São Luís.

A pousada não tem restaurante, mas fica pertinho do Bambaê, também de Edivaldo. À beira do Rio Preguiças, o restaurante abre diariamente e tem pratos à la carte – destaque para o peixe grelhado (a partir de R$ 79).

Hotel Pousada do Buriti

pousadadoburiti.com.br

Também em Barreirinhas, o Hotel Pousada do Buriti, inaugurado em 1999, é o mais velho da cidade “no estilo arrumadinho”, como diz seu dono, Amilcar Rocha. Os quartos são espaçosos, com redes espertas na varanda. Ali, as diárias vão de R$ 285 a R$ 369 o casal. Seu restaurante, aberto a não hóspedes, abre todos os dias e serve comida caseira e deliciosa (pratos a partir de R$ 70).

A Canoa

bit.ly/acanoama

No centro de Barreirinhas, a casa funciona dentro da Galeria Arte da Terra, na Avenida Beira-Mar. A caipirinha de bacuri é digna de refil.

Pousada Jurará

pousadajurara.com.br

Localizada em Atins, tem uma extensão ao lado, a Vila Jurará. No mesmo estilo rústico, seus quartos são arejados e bem decorados. Tanto o café da manhã quanto petiscos e lanches são servidos no Bar Sebastian, dentro da Jurará, e as diárias de ambas ficam entre R$ 280 e R$ 350.

Restaurante do Seu Antônio

98-98881-3138

O camarão grelhado preparado na casa em Canto dos Atins por Seu Antônio e sua esposa, Magnólia, é memorável. O prato vem acompanhado de uma bem servida porção de feijão de corda e arroz e custa R$ 80, para duas ou três pessoas. Outra opção é o peixe grelhado, por R$ 70. E depois? Aproveite para tirar uma soneca nas redes estendidas ao lado.