Onde comer em Aarhus

De restaurantes estrelados a food trucks e cachorro-quente de rua, Aarhus oferece uma grande variedade de opções gastronômicas. Vale a pena caminhar pelas ruas do Latin Quarter, a parte mais antiga e charmosa da cidade, para encontrar o lugar que mais combina com seu paladar (e seu bolso).

Substan

restaurantsubstans.dk

Substans é um dos quatro restaurantes com estrelas Michelin da cidade e tem um conceito interessante. Sem um menu fixo, o cliente é apresentado a apenas duas opções (para não perder tempo escolhendo, como eles avisam no site). No universo da culinária dinamarquesa/francesa, o menu, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, sai a R$ 225 (550 cororas dinamarquesas). O foco é em comida e vinhos orgânicos.

Street Food Market

Ny Banegaardsgade 46

Você não pode passar por Aarhus sem comer pelo menos uma vez no Street Food Market. Localizado ao lado da estação de ônibus, onde funcionava uma antiga garagem, o local reúne cerca de 30 food trucks de bebida e comida de várias partes do mundo. Longas mesas de madeira, na qual estranhos se sentam lado a lado, música de fundo e gente de todas as idades fazem deste um dos lugares mais agradáveis de Aarhus. Para quem quiser provar a comida típica da Dinamarca, o Mormors Køkken (Cozinha da Vovó, em dinamarquês) é uma ótima pedida porque oferece as deliciosas e típicas tarteletter (uma espécie de massa folheada recheada de frango com aspargos). Três dessas tortinhas custam R$ 25. Também vale provar o delicioso hambúrguer de pato do Duck it (R$ 40).

Den Rustikke

Mejlgade 20

Em uma das ruas mais charmosas da cidade, o restaurante é daqueles onde se pode comer muito bem sem gastar tanto assim. Com clima romântico e garçons extremamente simpáticos, muda o menu todos os dias, com opções que vão de bacalhau a carneiro. Entrada, prato principal e sobremesa saem por R$ 90.

Cachorro-quente de rua

Todo mundo que vai a Nova York recebe a recomendação de provar um hot-dog na rua. Pois faça o mesmo na Dinamarca. Deliciosos, estão por toda parte e custam cerca de R$ 15. A versão dinamarquesa inclui picles, crocantes cebolas fritas e remoulade, espécie de maionese muito comum no país.