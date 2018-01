Onde ficamos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da janela do quarto eu teria vista parcial do rio – coisa que só fui conferir depois de um tumultuado check-in. Como cheguei antes do horário de entrada dos hóspedes (15 horas), deixei minha bagagem guardada e só retornei às 16 horas. Porém, qual minha surpresa quando fui avisada que minha suíte ainda não estava pronta. Esperei mais 30 minutos na recepção e então subi. Em seguida, nova espera: outros 30 minutos depois e nada da minha bagagem chegar ao quarto. A essa hora, a vontade de um banho era tanta que preferi descer e buscá-la pessoalmente. Nunca imaginei que faria isso em um Hilton...

Quanto ao quarto, espaço suficiente, iluminação e silêncio perfeitos para boas noites de descanso. O café da manhã em estilo bufê tinha de frutas e suco natural aos americanos bacon e salsichas. Tudo com sabor fresquinho.Como deixei registrado na minha ficha de cadastro, se eu fosse sugerir algo para o hotel seria a liberação do Wi-Fi nos quartos. Porque ter acesso à internet apenas nos locais públicos também me parece muito pouco para um Hilton. / B.T.