Onde Miami é mais 'cool'

Freehand Hostel. Com diárias, na alta temporada, de US$ 75 (em dormitório coletivo) a US$ 400 (o quarto privativo), o Freehand (thefreehand.com) não é propriamente baratinho. Mas seu bar, o Broken Shaker - Liquidificador Quebrado - tem um gostosíssimo pátio aberto ao público e serve drinques invocados (como a caipirinha de couve e abacaxi, US$ 11) e aperitivos espertos (experimente o homus com toque de tapenade e pão da padaria Zack the Baker, US$ 7). Recentemente, o hostel incorporou a casa histórica ao lado, encheu de móveis vintage e abriu o 27 Restaurant, com pratos para compartilhar em até cinco pessoas. A salada de "couve massageada" com grão-de-bico e o pappardelle vegetariano são sensacionais. Aceita reservas pelo opentable.com.

Yardbird Southern Table & Bar. Restaurante dedicado à autêntica comfort food do sul dos Estados Unidos, em plena vizinhança da superturística Lincoln Road. Os pratos são para dividir: peça galinha frita, praticamente pururuca (a pedida essencial num lugar de comida sulista) e complemente com entradinhas e acompanhamentos. Eu provei os deviled eggs (pasta de ovo de galinha finalizada com ovas de truta), o purê de batata-doce (com açúcar mascavo) e os excepcionais (e suculentos) quiabos grelhados, servidos com queijo ralado. Reservas essenciais (use o opentable.com); runchickenrun.com.

Coyo Taco. O melhor desfecho para um passeio por entre os incríveis murais de street art do bairro de Wynwood está nessa taqueria aberta no fim de 2014. Pegue o cardápio no início da fila do caixa, escolha o seu sabor (carnitas de pato, porco, polvo, quinoa), complemente com guacamole, arroz verde (com coentro) e feijão refrito - de preferência, com uma cerveja Modelo. Café e sobremesa são ao lado, no Panther Coffee, o mais cultuado de Miami. 2.300 NW 2nd Ave.

Tap Tap. Há tantos haitianos em Miami que até os cartazes dos pontos de ônibus têm instruções em creole. Para experimentar a exótica cozinha da ilha, porém, não é preciso ir até Little Haiti. South Beach tem um ótimo restaurante haitiano que há 20 anos é frequentado pela colônia. Para compartilhar, peça frango assado com vários acompanhamentos: baião de dois, quiabo, banana cozida e o incrível espinafre no leite de coco. Reserve pelo opentable.com; taptapmiamibeach.com.