Onde o Caribe parece o Brasil? Muitos perguntam que praias do Caribe teriam natureza exuberante ou seriam animadas como as nossas. Não é fácil. No quesito natureza, as ilhas com mar azul-bebê cristalino costumam ser áridas. Entre os destinos top entre nós, o único com coqueiral na praia é Punta Cana. Já o mais parecido com um vilarejo praiano brasuca é Playa del Carmen, ao sul de Cancún - você se lembrará de Búzios e de Arraial d'Ajuda. No mais, St. Maarten lembra Florianópolis na diversidade de praias e nos engarrafamentos; Los Roques é uma Caraíva com mar de piscina natural. Cancún é uma Barra da Tijuca autossuficiente; Palm Beach, em Aruba, sua miniatura, para curtir a pé. Havana e Cartagena são primas de Salvador. Quer se surpreender? Dê uma chance a Curaçau, uma micro-Recife com prainhas que poderiam estar em Noronha.