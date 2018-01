Onde o futebol move a galera

Por enquanto o clássico Ba-Vi é a melhor visita que se pode fazer à Arena Fonte Nova. O estádio será aberto ao público fora dos jogos somente após a Copa das Confederações. No complexo, será criado um museu ou um centro cultural, que poderá ficar restrito ou não ao futebol. O projeto ainda não foi definido e só deve ser levado adiante depois da Copa do Mundo de 2014.

Boteco do Caranguejo

botecodocaranguejo.com.br

As quatro unidades da rede (Barra, Pituba, Patamares e Villas, em Lauro de Freitas) reúnem torcedores animados para petiscar enquanto assistem às partidas.

Five Sport Bar

facebook.com/FiveSportBar

Também na vizinha cidade de Lauro de Freitas, no Shopping Villa Norte, o bar tem decoração e cardápio temáticos. Telão e TVs recebem os frequentadores.

RIO DE JANEIRO

A maior atração futebolística do Rio é o Maracanã. Antes da reforma, o estádio oferecia visitas guiadas e acesso a um pequeno museu, chamado de Centro de Memória. Por causa das obras, o acervo e a Calçada da Fama – que guarda marcas de pés abençoados como os de Pelé e os de Ronaldo – foram levados para a Torre de Vidro, onde a visitação prosseguiu até 28 de janeiro de 2013. Desde então, as visitas estão suspensas e seu retorno depende agora do concessionário que irá administrar o estádio.

Fogão Gastronômico

botafogo.com.br

Na sede de General Severiano, o Botafogo mantém o restaurante decorado com fotos de ídolos do time e cardápio temático inspirado no Fogão.

Bar dos Guerreiros

fluminense.com.br

O bar temático nas Laranjeiras reúne os tricolores nos jogos do Fluminense.

Bier Park

pizzapark.com.br

Dentro da Cobal do Leblon, os torcedores se juntam para ver os jogos no telão do bar. É uma filial do Pizza Park, no Humaitá.

Mud Bug Sports Bar

mudbug.com.br

É um ponto de encontro para ver os jogos num ambiente temático, com telão e TVs. Fica em Copacabana, na Rua Rodolfo Dantas.

Clipper

casaclipper.com.br

Com a reabertura do Maracanã, os rubro-negros devem voltar a se reunir nesta esquina do Leblon para se concentrar antes de partir para ver os jogos no estádio.

BELO HORIZONTE

O Mineirão já está aberto à visitação e dispõe até de um museu do futebol. Vestiários, arquibancadas, gramado e sala de aquecimento estão no roteiro da visita guiada. Durante o passeio, os monitores da Minas Arena contam histórias e curiosidades sobre o estádio. Aberto em 12 de março deste ano, o Museu Brasileiro do Futebol deve ter sua área ampliada até a Copa do Mundo de 2014. A exposição Esfera Coletiva mostra como o futebol está presente no cotidiano e na cultura nacional, dos estádios ao bate-papo nas ruas. No acervo do museu, destaca-se a bola do jogo em que os Estados Unidos ganharam da Inglaterra por 1 a 0, na Copa do Mundo de 1950. Também estão no museu maquetes do novo e do antigo Mineirão, cerca de 500 fotografias que contam a história do estádio e fichas das partidas no estádio desde a inauguração. A entrada do museu e a visita guiada têm o mesmo preço, R$ 8 – quem escolhe fazer os dois paga R$ 14. O programa fica suspenso em dias de jogos e eventos. Informações: minasarena.com.br.

Amarelim

Tel.: 31-3223-8570

É um dos bares da Praça da Savassi que ficam lotados em dias de jogos de futebol. O bairro é o endereço para quem gosta de mesas agitadas e televisores ligados nas partidas.

Bar do Salomão

Tel.: 31-3221-5677

Atravessa gerações como um reduto do Galo, no bairro Serra. Fotos, flâmulas e autógrafos de ídolos como Reinaldo, Dario e Telê Santana estão pelas paredes do bar que reúne os atleticanos.

BRASÍLIA

O Estádio Nacional Mané Garrincha tem potencial para virar atração turística e receber visitas guiadas. Integra o Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, que conta com o Ginásio Nilson Nelson e o Autódromo Nelson Piquet.

Armazém do Ferreira

armazemdoferreira.com.br

Na rodada das noites de quarta-feira, quem acertar o resultado do jogo leva 20 chopes na faixa.

Choperia Maracanã

www.choperiamaracana.com.br

Samba, futebol e muita azaração em um ambiente animadíssimo

Moisés Cervejaria

Tel.: 61-3242-4686

Na Asa Sul. Aqui os jogos de futebol acompanham a picanha à moda da casa e cervejas de garrafa.

RECIFE

A Arena Pernambuco já lançou um programa de visitas guiadas. No entanto, a procura foi tão grande que ele teve de ser temporariamente suspenso. Em breve deve ser retomado. Informações: cidadedacopa.com.br.

Entre Amigos

www.entreamigosobode.com.br

Fica em Boa Viagem. Tem filial no bairro do Espinheiro.

Bode do Nô

www.bodedono.com.br.

Em Afogados

Confraria do Mar

tel.: 81-3242-1996.

Na Encruzilhada.

Balcão Centenário

tel.: 81-3222-0804

Reduto da boemia no Espinheiro.

FORTALEZA

O novo Castelão conta com um amplo restaurante e um espaço cultural para resgatar a memória do futebol cearense. A entrada custa R$ 10. Visitas guiadas podem ser agendadas por e-mail (visitaguiada@arenacastelao.com) ou telefone (85) 3264-8134.

Boteco Praia

www.botecofortaleza.com.br

Na Avenida Beira-Mar.

Buoni Amici’s Pizza e Sport Bar

Tel.: 85-3219-5454

Fica na região do Dragão do Mar.

Camisa 10 Bar

Tel.: 85-8866-6110

No bairro da Aldeota.

Assis – O Rei da Picanha II

Tel.: 85-267-3366

Em Varjota.