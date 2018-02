Onde se deliciar na Bolonha

Mercato di Mezzo

Durante anos o que hoje é conhecido como Quadrilátero se chamava Mercato di Mezzo. Hoje, o mercado propriamente dito é restrito a um antigo galpão coberto. Mas o espaço foi remodelado e ganhou nova cara em 2014. No térreo, estão as principais opções para comer. A configuração é a de uma praça de alimentação com mesas compartilhadas. Fica na Via Clavature, 12, e abre diariamente, das 9h à meia-noite.

Salumeria Simoni

Tradicional salumeria do Quadrilátero. É até difícil escolher o que pedir entre queijos e as variadas opções de embutidos. Há dois endereços, mas é na Via Pescherie Vecchie, 3/B que se pode pedir algo rápido e comer em mesinhas altas nas calçadas: salumeriasimoni.it.

Twinside

Em uma travessa da Via dell’Indipendenza fica este pequeno e aconchegante bistrô. O jazz que toca no som ambiente torna ainda mais agradável o jantar, que tem como destaque as massas caseiras e os bons vinhos: twinside.net.

La Capriata

Este espaçoso (e algumas vezes um pouco barulhento) restaurante é um ótimo endereço para experimentar o clássico tagliatelle al ragù ou a tradicional lasanha: lacapriata.it.