Onde se hospedar em Ipanema

A uma quadra do calçadão, na rua mais animada, a Farme de Amoedo (que leva ao trecho GLS da praia), o Ipanema Plaza é um quatro-estrelas confortável e com serviço afinado. Se puder, cacife o Ipanema Floor, que tem os quartos mais charmosos. Desde R$ 435 (ipanemaplaza.com).

Visconti

Ótimo flat, também a uma quadra da praia, entre Joana Angélica e Maria Quitéria (perto do trecho do Coqueirão). Os ambientes são clean, o Wi-Fi é grátis e a relação custo-benefício, das melhores do Rio. A partir de R$ 331 (promenade.com.br)

Fasano

Rogerio Fasano soube tourear os excessos de Philippe Starck e o resultado é o mais estiloso - no bom sentido - dos hotéis brasileiros. Os apartamentos de fundos não valem a pena; os de frente têm seu espaço ampliado pelo mar à vista. A partir de R$ 900, nos fundos, e R$ 1.400, com vista (fasano.com.br).

Mar Ipanema

Numa esquina movimentada da Visconde de Pirajá (com uma filial da cervejaria Devassa no térreo), este bom hotel vem sendo repaginado aos poucos. Para ficar em ambientes renovados, escolha um apartamento superior ou luxo. A partir de R$ 369 (maripanema.com).

Ipanema Inn

A meia quadra da praia (Coqueirão), é um clássico econômico do bairro. Vive lotado de gringos. Os apartamentos, básicos, ganharam piso frio e banheiros remodelados. As tarifas mais em conta, R$ 212, são para quartos com duas camas de solteiro (ipanemainn.com.br).

Yaya Rio

Ipanema tem a maior concentração de hostels do Rio. Nenhum bed & breakfast é tão simpático quanto este, localizado no fim da Farme de Amoedo. Há quartos com banheiro privativo, a R$ 200, e com banheiro compartilhado, a R$ 160. Todos têm ar (yayario.com.br).