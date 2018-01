Onde se hospedar em Porto de Galinhas

Com uma rede hoteleira de 15 hotéis e 200 pousadas, Porto de Galinhas tem opções bem variadas. Os preços listados são o mínimo por casal (exceções estão marcadas) e podem variar de acordo com a temporada.

1. PRAIA HOTEL

portodegalinhaspraiahotel.com.br

Com preços mais acessíveis, recebe muitas famílias e casais, e oferece atividades recreativas para adultos e crianças. São duas piscinas (uma delas infantil), DJ nos fins de tarde, e acesso direto à praia. É possível escolher entre dois pacotes: um com café da manhã e outro que também inclui o jantar. Os preços em fevereiro começam em R$ 552.

2. VILLAGE PORTO DE GALINHAS

villageportodegalinhas.com.br

O Village tem atrações suficientes para casais e famílias. Seu conjunto de piscinas (são mil metros quadrados), fontes interativas e banheiras de hidromassagem podem distrair os hóspedes por horas. Durante a semana, há programação noturna especial, com shows e jantares temáticos. Ao todo, são 184 quartos – alguns com varanda e rede, além de bangalôs com saída para a praia. Diárias a partir de 440 (criança até 12 anos grátis).

3. KEMBALI

kembalihotel.com

O Kembali não aceita crianças (apenas a partir de 13 anos), ou seja: casais em busca de momentos a dois são o principal público do hotel. Mais moderninho e com espaço fitness, seus 63 quartos têm varanda com vista para o mar e são decorados com temáticas diferentes. Desde R$ 562 o casal na baixa; R$ 1.093 na alta.

4. SUMMERVILLE BEACH RESORT

summervilleresort.com.br

Um dos mais antigos e sofisticados de Porto de Galinhas, o resort recebe bem tanto casais quanto famílias, tendo uma programação especial para crianças. A piscina acompanha toda a extensão do jardim. Dentro dela, bar, cascatas, hidromassagem... Tantas mordomias que dá até para esquecer que, lá no fim da dela, está a praia de Muro Alto. Diária com meia pensão a partir de R$ 733.

5. NANNAI RESORT & SPA

nannai.com.br

Ao lado do Summerville, o Nannai aposta no luxo – foi premiado três vezes pelo guia internacional Condé Nast Johansens Awards, a última vez este ano, na categoria 'Melhor Vila ou Serviço de Apartamento' para América do Sul e Central.

Apesar de não haver restrição oficial de idade, os valores das diárias para crianças de 0 a 12 anos – 30% das praticadas para adultos – já seleciona seu público-alvo: casais. Quem se hospeda ali é mimado todo o tempo, seja na quantidade de atrações (parque aquático, campo de golfe...), seja recebendo seu serviço cuidadoso. O restaurante tem vista para o mar – café da manhã, chá da tarde e jantar estão incluídos na diária, a partir de R$ 1.015 o casal na baixa; R$ 1.595 na alta.

6. SOLAR E VIVÁ

solarportodegalinhas.com.br e vivaportodegalinhas.com.br

São os únicos de Porto de Galinhas que aderiram a uma bandeira internacional, Best Western. Dentro do mesmo padrão quatro estrelas, têm clube infantil e salão de jogos. Em ambos, os quartos da categoria luxo têm jacuzzi na varanda de frente para o mar. Enquanto o Solar (R$ 470 na baixa e R$ 920 na alta, com café) é voltado para a Praia da Vila, o Vivá (R$ 560 na baixa e R$ 1.100 na alta) fica na Praia do Cupe e conta com spa, academia e hidromassagem.