Onde se hospedar no roteiro de luxo pela África do Sul

Durante toda a viagem, hospedagens cheias de luxo e conforto ajudaram a tornar ainda mais exclusivos nossos dias na África do Sul. Conheça.

Desde R$ 2.395. O lodge na Madikwe Game Reserve foi recomendado por amigos. O proprietário, Rolf, já morou em São Paulo e adora receber brasileiros para matar a saudade de falar português. O local tem nove quartos impecáveis; a banheira tem vista para a savana. Há também uma lareira feita de pedra e piscina privativa. Da varanda é possível avistar elefantes, impalas e zebras em seus passeios diários. A hospitalidade do lodge é marcante: diariamente após os safáris éramos recebidos com toalhas aquecidas para limpar as mãos e uma taça de vinho do Porto, detalhes que fizeram toda a diferença.

Diária desde R$ 930. Da rede Sun Internacional, o hotel está para a Cidade do Cabo assim como o Copacabana Palace para o Rio de Janeiro. Inaugurado em 1997 por Nelson Mandela, o edifício de estilo clássico está situado de frente para o Victoria & Alfred Waterfront. O café da manhã tem do trivial pão com manteiga a ostras frescas e sushi. O hotel é integrado a um shopping, e o restaurante Camissa Brasserie oferece um jantar sensorial que promete aguçar os sentidos.

Diária desde R$ 800. O hotel faz parte da luxuosa cadeia indiana de hotéis, com serviço cinco-estrelas de spa, restaurante, concierge e guia para seus hóspedes, que também são servidos com um chá da tarde no estilo britânico. Ocupa um edifício histórico no centro da Cidade do Cabo, onde também estão pontos como a Catedral de St. Georges e a Greenmarket Square, onde fica o famoso mercado homônimo de produtos, roupas, artesanato e souvenirs de povos africanos.