Onde um gigante perdeu as botas. E a poltrona Para desafiar o gigante Benandonner, temido no cenário mundial dos grandões milhões de anos atrás, o também gigante Finn MacCool resolveu ele próprio construir o passeio que ligaria sua Irlanda do Norte com a Escócia, terra do inimigo. Depois de empilhadas as colunas, o irlandês foi espiar e se assustou com o porte do rival. Sua sábia mulher propôs, então, que se disfarçasse de bebê e, quando o escocês lá chegou para a batalha, tremeu de medo só de pensar no tamanho do pai daquela criança e correu para casa. Para que MacColl não lhe perseguisse, tratou de destruir boa parte do novo caminho que ligava os dois povos, restando, hoje, apenas uma partezinha dele do lado irlandês.