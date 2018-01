Opções: aluguel e test-drive

As duas possibilidades existem no mercado brasileiro, embora ainda disponíveis para públicos restritos. A ideia do aluguel de malas nasceu há sete anos com a Locmala (www.locmala.com.br; tel.: 0--79-3217- 6219), em Aracaju. O período mínimo de locação é de cinco dias. As diárias custam entre R$ 1 e R$ 6 e o cliente não paga pelos danos. O test drive está disponível para paulistanos e cariocas nas três lojas da marca alemã Rimowa (www.rimowa.com), há um ano no Brasil. O teste dura até uma semana e é só para clientes vip - aqueles que já compraram produtos da marca, que custam entre R$ 2.500 e R$ 5 mil - e para pessoas indicadas por eles.