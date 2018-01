Opções mais em conta (e modestas)

Para comprar a passagem Round the World, Star Alliance (staralliance.com), One World (pt.oneworld.com) e Sky Team (skyteam.com) exigem partida e chegada no mesmo país e que a viagem seja feita em um só sentido - leste ou oeste - além de ter entre 10 e 16 paradas, no máximo. O preço total depende da época do ano e da duração da viagem: em pesquisa feita na semana passada, para uma volta ao mundo em 30 dias a ser feita entre janeiro e fevereiro, ficava entre US$ 5.500 e US$ 6.700.