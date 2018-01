Opções para aprender inglês VANCOUVER Qualidade de vida Vancouver tem mar, rios, montanhas, florestas e recebe bem quem gosta de natureza ou prefere uma rotina menos acelerada. Com clima bem mais ameno que outras metrópoles canadenses, tem um estilo de vida que privilegia as atividades ao ar livre – bicicleta e patins são parte da rotina por lá. Com clima bem mais ameno que outras metrópoles canadenses, tem um estilo de vida que privilegia as atividades ao ar livre – bicicleta e patins são parte da rotina por lá. E ainda restaurantes, campos de golfe, quadras esportivas, parque aquático, trilhas, ciclovias e até praia. Vancouver tem também um atrativo extra: fica a 120 quilômetros da estação de esqui de Whistler-Blackcomb, a maior e uma das mais famosas estações de inverno do Canadá. Bastante receptiva a estrangeiros, a cidade é segura e tem boa qualidade de vida. Há possibilidade de trabalho legal para alunos de cursos profissionalizantes. Até por isso, é um dos destinos mais populares entre os brasileiros. Mais: tourismvancouver.com. Escolas ILSC ilsc.ca Com quatro campi espalhados pelo centro de Vancouver, a escola fica perto da Baía de Vancouver e do Pacific Centre, famoso local de eventos na cidade. AC ilac.com No centro da cidade, está a curta distância de shoppings, restaurantes, cafés e da seawall, organizada orla de Vancouver. ELS els.edu Fundada há meio século, tem mais de 60 centros nos EUA e no Canadá. De fácil acesso, fica no centro da cidade. EC ecenglish.com Desde 1991 oferece cursos de idiomas a estrangeiros, Conta com 17 escolas em cinco países. Pacotes Experimento: 4 semanas (20 aulas por semana), acomodação em casa de família e meia pensão. Terrestre: 1.720 dólares canadenses (R$ 3.565) CI Intercâmbio: 4 semanas na ILAC (30 aulas por semana), com acomodação individual em casa de família e pensão completa: 2.195 dólares canadenses (R$ 4.550), sem aéreo. Outra opção, também sem aéreo, é o pacote de 4 semanas na ILSC, 17 aulas por semana, quarto individual em casa familiar e meia pensão: 1.942 dólares canadenses (R$ 4.025). A agência cobra US$ 200 de taxa de serviço STB: 4 semanas (20 aulas por semana), com acomodação em casa de família e meia pensão. Terrestre e aéreo: a partir de R$ 6.439, mais R$ 387 de taxa de atendimento da agência. CHICAGO Metrópole agitada e cultural Mais do que a terra dos Bulls, time de basquete, Chicago é uma cidade americana típica, organizada, com vida cultural agitada e o segundo maior centro financeiro do país – atrás apenas de Manhattan. Guarda boas surpresas por conta do Lago Michigan e do Rio Chicago, que cortam o município, e ainda conta com os belos parques Lincoln e Millenium, que se tornou um ícone local graças às suas fotogênicas esculturas ao ar livre e às muitas atividades que abriga durante os períodos de clima mais quente. O verão, aliás, é um capítulo à parte. Agitada culturalmente, moderna, com vida noturna intensa, Chicago tem muitos festivais de música ao ar livre. Por sinal, ingressos para a edição 2014 do Lollapalooza no Grant Park, de 1.º a 3 de agosto, estão à venda (lollapalooza.com). O transporte público é rápido e eficiente, com ônibus e metrô – há que se ficar atento pois o serviço não funciona de madrugada. Por outro lado, os invernos são muito rigorosos. E o custo de vida, alto, comparável ao de Nova York. Informações turísticas: choosechicago.com. Escolas Kaplan Internacional Colleges kaplaninternational.com Fica em Loop, distrito comercial da cidade. Nas vizinhanças estão os parques às margens do Lago Michigan, o Instituto de Arte de Chicago, centro culturais e clubes de jazz. Intrax intrax.edu Também no centro financeiro, na famosa Avenida Michigan, cercada de restaurantes, lojas e pelas melhores atrações turísticas da cidade. ELS els.edu Situada no câmpus da Dominican University, fica no bairro de River Forest, a 30 minutos do centro de Chicago. Mediante uma taxa, os estudantes podem usufruir da estrutura da universidade: quadras e piscinas cobertas, academia, refeitório etc. Pacotes STB: 2 semanas (20 aulas por semana), acomodação em casa de família e meia pensão: a partir de US$ 1.325 (R$ 2.985). Ou 4 semanas (20 aulas por semana), com acomodação em casa de família e meia pensão: desde US$ 2.590 (R$ 5.835).A agência cobra R$ 387 de taxa Experimento: 4 semanas (20 aulas por semana), quarto individual em casa familiar e regime de meia pensão: US$ 2.460 (R$ 5.460) CI: 4 semanas (20 aulas por semana), casa de família e meia pensão: US$ 2,5 mil (R$ 5.631) e taxa de US$ 200