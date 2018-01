Las Vegas pode importar tudo de qualquer lugar. Porque imitações de marcos turísticos como a Torre Eiffel - lá do alto, o turista tem a vista mais romântica da Strip - e a Estátua da Liberdade dão o tom cafona, extravagante e engraçado da cidade. Mas Vegas também tem orgulho próprio. E bizarrices originais. Nosso tour passa por ícones no mínimo inusitados: do maior caubói de néon do mundo à mais pesada pepita de ouro que o planeta já viu. Only in Vegas, baby.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cópias

Reunir os mais famosos monumentos do planeta numa única avenida, a Strip, só poderia ser motivo de orgulho. A Torre Eiffel e o Arco do Triunfo do Hotel Paris representam a capital francesa. Os canais, as gôndolas e a Praça São Marcos reproduzem o clima de Veneza. E para homenagear Nova York, nada como os arranha-céus, incluindo o Empire State, e a Estátua da Liberdade.

Maior néon

Vegas Vic é, sem dúvida, o caubói mais conhecido do Estado de Nevada. Também, pudera: ele tem 23 metros de altura e roupas coloridas. Não fuma, não bebe, não grita. Mas recebe, desde 1951, os visitantes na Fremont Street. Vegas Vic é a maior placa de néon do mundo.

Maior pepita de ouro

Em nenhum outro lugar do globo há uma pepita de ouro tão pesada. A Hand of Faith tem 28 quilos e foi descoberta em 1980 na Austrália. Fica em exibição no lendário Golden Nugget Hotel & Casino, em Downtown. Site: http://www.goldennugget.com/.

Veja também:

LAS VEGAS:

Tentações em 'Sin City'

COBIÇA: 'Quer ganhar uma pequena fortuna? Vá com uma grande fortuna', brinca expert

PREGUIÇA: Perdeu no blackjack? Dançou até não poder mais? Relaxe no spa

IRA: Atrações radicais e lutas para deixar os estressadinhos de alma lavada

GULA: Caímos na tentação em alguns dos restaurantes mais estrelados da cidade

LUXÚRIA: Night Clubs que esbanjam sex-appeal e os shows mais quentes do ano

INVEJA: Ferrari, Rolex e peças fatais (como um tubinho Pucci). Prepare o sal grosso...

Maior escultura

O leão guarda as portas do MGM Grand, na Strip. Com 14 metros de altura e 50 toneladas, é a maior escultura de bronze do país. Foi moldada pelo escultor do Arizona Snell Johnson com 1.600 placas de bronze.

Grande prêmio

Era março de 2003. Um jovem engenheiro de softwares colocou o que tinha no bolso (US$ 3) numa máquina caça-níqueis do Excalibur Hotel. E saiu com a maior bolada da história de Las Vegas: US$ 39,7 milhões (algo como R$ 91,5 milhões).