Orlando em família

Parece mágica: todos os anos, os parques temáticos de Orlando exibem uma cara nova, seja por conta das novas atrações que ganham ou porque recebem uma decoração e uma programação caprichadas para celebrar datas especiais.

A grande novidade para o Natal e o ano-novo é o Christmas in The Wizarding World of Harry Potter, no Universal Studios e no Islands of Adventure. Trata-se da primeira programação natalina nas áreas dedicadas a Harry Potter, que alia decoração fofa nas ruas de Hogsmeade e no Beco Diagonal, comidas típicas, shows e coral, em cartaz até 7 de janeiro.

À noite, projeções e luzes envolvem o Castelo de Hogwarts, dando vida a momentos natalinos inspirados nos livros do bruxo. Os visitantes do Universal Studios curtirão mais uma estreia: a Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, desfile com 30 carros alegóricos, mais de 100 artistas e a presença de personagens natalinos e de animações como Minions e Shrek.

Disney. Nos centros de diversão da Disney, destaque para a festa Mickey’s Very Merry Christmas, no Magic Kingdom (até 22 de dezembro), que inclui show de fogos sobre o Castelo da Cinderela, parada que junta Papai Noel à patota de Mickey, distribuição de cookies e chocolate quente e até neve caindo sobre os visitantes. O evento ocorre após o fechamento do parque – é preciso comprar um ingresso especial (US$ 89) em disneyworld.com/christmasparty.

O Epcot preparou o Holiday Kitchens até 30 de dezembro, com sabores natalinos de 15 países, como Canadá, Alemanha e Japão. A magia também invade o Hollywood Studios, cuja Sunset Boulevard recebe projeções de Mickey e seus amigos contando histórias de Natal. Até a Hollywood Tower of Terror, casa do famoso elevador que despenca, perde os ares sinistros com as projeções que recebe.

SeaWorld. Rodolfo, a rena do nariz vermelho, é o anfitrião da programação natalina do SeaWorld, até 31 de dezembro. Na Christmas Town, os visitantes passeiam pelos contos clássicos natalinos – dá para jantar com Rodolfo e se deparar com outros personagens no caminho. Papai Noel, por sua vez, só poderia estar na área do Ártico (Wild Artic), e o clássico show da orca Shamu será acompanhado por um coral. Haverá ainda um mercado natalino.

Réveillon. Na noite de réveillon, grande parte dos parques fica aberta, oferecendo show de som e luzes, contagem regressiva, queima de fogos e mesmo jantar. Porém, para quem prefere algo mais animado e tem com quem deixar as crianças – ou já tem filhos mais crescidos –, a boa é a Eve (universalorlando.com), no CityWalk, da Universal. Trata-se de uma das festas mais agitadas de Orlando, com música ao vivo, bufê com menu variado e, claro, champanhe. Até 15 de dezembro, há ingressos com preço desde US$ 109,99, mais taxas.

Dicas valiosas. Crianças pequenas e parques temáticos: uma combinação que exige algumas táticas. Um carrinho é imprescindível para elas descansarem ao longo das muitas horas de vaivém pelos centros de lazer. Leve frutas e lanches saudáveis para complementar a alimentação. E não esqueça de respeitar o ritmo deles – priorize as atrações de acordo com as preferências dos membros da família, e deixe um dia livre a cada três ou quatro de parque para recuperar as forças. Inclua na visita atrações que relaxem os pequenos, como as paradas, os encontros com os personagens e, se estiver calor, os playgrounds molhados e parques aquáticos.

Não perca

Kraken

A alucinante montanha-russa do SeaWorld agora tem seu percurso feito com os ocupantes usando óculos de realidade virtual. Isso permite que eles sintam como se de fato estivessem no mar, onde vivem monstros mitológicos como o temido Kraken, e não no parque de diversões. Os movimentos são sincronizados com a animação.

Pandora

A nova área no Animal Kingdom, da Disney, coloca o visitante numa réplica de Pandora, planeta onde vivem os seres azuis do longa Avatar. São duas atrações. O Na’vi River Journey é um passeio de barco mais calminho. Já o simulador Flight of Passage transforma humanos em avatares, que embarcam em um aventura 3D voando sobre um banshee (animal alado).

Volcano Bay

É o novo parque aquático da Universal. Inspirado nas ilhas do Pacífico Sul, oferece toboáguas de diferentes estilos, rio artificial com corredeiras, praia com piscina de ondas e uma montanha-russa aquática, a Krakatau. Já no complexo Universal Studios, a novidade é o simulador Race Through New York with Jimmy Fallon, no qual o apresentador leva os participantes para um passeio pelas ruas nova-iorquinas.