Os 10 mais de 2014

Que uma das melhores sensações da vida é poder viajar e ter o mundo aos seus pés para escolher aonde ir, não discordamos. Mas, como todo ano, 2014 terá seus expoentes turísticos. Destinos que, por diferentes motivos, estarão na crista da onda e podem – devem – estar no horizonte de quem planeja colocar o pé na estrada.

Com a ajuda de viajantes experimentados, fizemos a nossa lista dos 10 melhores destinos para 2014. A pesquisa levou em conta fatores como calendário de eventos programados para o ano que vem, melhoria de condições turísticas como acesso e moeda em circulação, novidades. E até ameaças, caso da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, escolhida porque um de seus principais atrativos naturais, o Vale da Lua, está à venda. Especula-se que há investidores interessados em construir um hotel fazenda ou resort no terreno, o que tornaria o acesso ao local, no mínimo, muito mais caro. Um típico caso de quanto antes você for, melhor.

Antes de prosseguir, um detalhe relevante: não esquecemos que o Brasil é a bola da vez de 2014 por causa da Copa. Mas isso você também já sabe. Assim, as cidades-sede dos jogos não foram incluídas na votação porque o objetivo é dar novas ideias, sugestões alternativas de roteiros.

O júri contou com sete integrantes. Seis deles, turistas antenados com as novidades viajantes. A equipe do Viagem, formada por Adriana Moreira, Mônica Nobrega, Fábio Vendrame e Felipe Mortara, teve voto único (leia mais abaixo).

Unanimidade. Foram 22 concorrentes iniciais e uma escolha unânime: Berlim. A capital da Alemanha foi o único destino da lista que recebeu os votos dos sete jurados. Algo fácil de entender: a cidade vai festejar em 2014 os 25 anos da queda do Muro de Berlim, um motivo e tanto para (re)visitar a metrópole que se consolidou como a mais descolada, criativa e lançadora de tendências do mundo.

Mendoza, a cidade da Argentina que fez fama por causa da produção de vinhos, ficou em segundo lugar, com seis votos. Para o jurado Ricardo Freire, titular da coluna Turista Profissional, a posição foi conquistada porque o destino aprendeu a agradar os viajantes brasileiros.

A partir daí começaram os empates. Barra Grande (Piauí), Chapada dos Veadeiros, Marrocos e Letônia tiveram cinco votos cada. País de José “Pepe” Mujica, o presidente mais pop do momento, o Uruguai foi escolhido por quatro votantes. Mesmo número de Orlando, destino queridíssimo entre nós. “Tenho até medo de que, se mais brasileiros decidirem visitar Orlando, o Brasil fique vazio”, brincou o jornalista Seth Kugel, que assina a coluna Frugal Traveler (“viajante econômico”) no jornal americano The New York Times. Kugel também foi jurado na nossa eleição. O misto de museu e jardim botânico Inhotim, em Minas, e o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, fecham a lista com três votos cada.

A seguir, você descobre mais detalhes e bons motivos para programar férias nesses lugares no ano que vem. Por causa dos empates, não fizemos um ranking: os números estão aqui apenas para organizar e facilitar a leitura. Feliz ano novo!

QUEM VOTOU – Veja quem participou da votação para escolher, entre 22 opções, os melhores destinos turísticos do ano que vem

‘Viagem’ – Com quatro integrantes, a equipe fez votações internas para chegar ao voto único a que tinha direito.

Edmar Bull – É vice-presidente administrativo da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abav nacional

Marco Ferraz – Presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa)

Ricardo Freire – Titular da coluna Turista Profissional, do Viagem, e autor do site viajenaviagem.com

Mr. Miles – É o homem mais viajado do mundo. Já esteve em 183 países e 16 territórios ultramarinos

Ronny Hein – Diretor de redação da Forbes Brasil e criador de várias publicações sobre turismo

Seth Kugel – Jornalista, assina coluna e reportagens como Frugal Traveler no jornal The New York Times